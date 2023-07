Sopra Steria accélère dans l'IA générative

(Boursier.com) — Sopra Steria intensifie ses efforts dans le domaine de l'IA et "investit massivement dans l'IA générative". Le groupe va notamment fusionner l'ensemble de ses outils au sein d'une unique plateforme baptisée "Ingine". "L'IA générative a le potentiel d'impacter significativement la productivité et les performances de nombre de métiers. Conscient du changement de paradigme que cette révolution technologique implique et fort de son historique dans l'IA, Sopra Steria accélère ses investissements dans l'intelligence artificielle. Ceux-ci sont pilotés au sein d'un programme transverse. Il a pour vocation d'une part à favoriser l'adoption de l'IA au sein de l'entreprise, d'autre part à accompagner ses clients dans le développement de solutions fiables", insiste le groupe.

Les investissements portent principalement sur l'intégration rapide des technologies d'IA dans tous les métiers de l'ingénierie logicielle afin d'optimiser le développement et la maintenance des logiciels, la création d'un centre de compétences européen rassemblant des experts en IA, la capacité d'accompagner les clients de Sopra Steria dans la mise en oeuvre et le déploiement de l'IA générative dans leurs processus, la collaboration étroite avec les partenaires pour mettre en place les meilleures solutions technologiques combinant recherche, IA classique et générative, et la préparation et la vérification des conformités éthiques et réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de solutions d'IA.

Sopra Steria va ainsi fusionner toutes ses méthodologies et outils liés à l'IA pour étendre les capacités d'Ingine, sa plateforme de Software Engineering. Elle regroupera tous les logiciels collaboratifs, les outils de génération de code, de tests et de support. Elle visera à améliorer la productivité, le time to market et la qualité des solutions logicielles proposées aux clients. Ingine est déjà accessible à l'ensemble des 10.000 développeurs du groupe dans le monde. Elle a ensuite vocation à être accessible à tous ses collaborateurs.