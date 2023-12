Sopra Steria a remporté deux contrats majeurs outre-Manche

(Boursier.com) — Sopra Steria a remporté deux contrats majeurs, d'une valeur combinée de 369 millions de livres sterling, auprès de National Savings and Investments (NS&I), la banque d'épargne publique britannique.

Sopra Steria gérera des dizaines de millions de contacts clients chaque année et un livret d'épargne de plus de 220 milliards de livres sterling, aidant ainsi des millions d'épargnants à travers le pays.

Le spécialiste de la transformation gérera le centre de contact de première ligne de NS&I pour aider les clients dans les interactions numériques en libre-service. Dans ce cadre, l'organisation offrira des options améliorées aux personnes en situation de vulnérabilité ou d'exclusion numérique afin de garantir que tous les clients disposent d'un accès approprié et inclusif aux services NS&I.

La transition des services, qui débutera au printemps 2024, verra Sopra Steria chargé de contribuer à la mise en oeuvre de programmes gouvernementaux essentiels par le biais des opérations interentreprises de NS&I, notamment les services de garde d'enfants, l'aide à l'achat d'ISA, l'aide à l'épargne, le programme de garantie hypothécaire et le tribunal.

John Neilson, PDG de Sopra Steria UK, a déclaré : "Ces contrats remportés consolident notre position sur le marché des services financiers au Royaume-Uni et reflètent notre investissement important dans le secteur. Nous sommes idéalement placés pour créer une expérience client exceptionnelle pour les épargnants de NS&I, après avoir réalisé de nombreux contrats similaires, à grande échelle, dans les secteurs privé et public. Nos équipes compétentes et expérimentées ont travaillé dur pour créer une solution qui garantit l'inclusivité et l'accessibilité pour tous les clients de NS&I. Nous sommes impatients de réaliser le changement transformationnel dont NS&I a besoin".

Matthew Smith, directeur de l'exploitation de NS&I, a déclaré : "Nous jouons un rôle dans la vie de nos épargnants depuis plus de 160 ans et, au cours de cette période, nous avons évolué à mesure que les attentes des clients ont changé et que le secteur s'est modernisé... Je suis donc ravi qu'après un processus concurrentiel, l'attribution de ces packages constitue une autre étape importante dans notre parcours pour devenir le fournisseur d'épargne le plus fiable du Royaume-Uni. Notre programme de transformation améliorera considérablement l'expérience des clients avec NS&I, en leur offrant plus de flexibilité et de choix tout en améliorant notre efficacité."