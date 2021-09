Sopra Banking Software nommé "Strong Performer" dans une évaluation de plateformes et de hubs d'engagement bancaire numérique

(Boursier.com) — Sopra Banking Software, partenaire de référence de plus de 1500 institutions financières dans le monde, annonce que sa solution Sopra Banking Platform (SBP) a été reconnue comme "Strong Performer" dans deux rapports intitulés "The Forrester Wave : Digital Banking Engagement Platforms" et "Digital Banking Engagement Hubs" parus au troisième trimestre 2021.

Forrester a évalué un certain nombre de solutions sur la base de différents critères tels que l'offre, la présence sur le marché et la stratégie. En plus de l'évaluation des plateformes d'engagement bancaire numérique, l'évaluation de Forrester a vu cette année la création d'une nouvelle évaluation dédiée aux plateformes d'engagement bancaire numérique.

Forrester a positionné SBP Digital Banking Suite comme un "Strong Performer" dans chacune des deux évaluations en mentionnant que "l'architecture de la solution est bien définie et utilise largement les microservices" et aussi qu'elle "offre une infrastructure d'engagement riche."

Eric Bierry, CEO de Sopra Banking Software déclare : "Nous continuons à investir dans des capacités de pointe en matière de banque numérique pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Le marché reconnaît les capacités actuelles de Sopra Banking, ainsi que la vision que nous avons pour la SBP Digital Banking Suite et ces deux évaluations positives de Forrester confirment les choix stratégiques qui suivent l'acquisition de Fidor Solutions au premier trimestre 2021."