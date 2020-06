Sopra Banking Software : La Banque Postale lance son service de paiement instantané en Europe

(Boursier.com) — Sopra Banking Software, leader mondial des logiciels de banque et institution financière, accompagne La Banque Postale dans le déploiement du paiement instantané.

La banque française s'appuie sur la solution Instant Payment de Sopra Banking Software pour permettre à ses clients d'émettre et recevoir des virements instantanés en euros au sein de toute la zone SEPA.

L'accès aux échanges au niveau européen

Depuis novembre 2018, la banque permet à ses clients de recevoir des Instant Payments (IP) au plan national. Elle est aujourd'hui l'une des toutes premières banques françaises à proposer le paiement instantané transfrontalier et a choisi Sopra Banking Software pour sa forte connaissance de l'écosystème bancaire et ses capacités technologiques. Grâce à la solution Instant Payment de Sopra Banking Software, elle peut atteindre en temps réel les banques européennes et étendre son offre IP à l'ensemble de la zone SEPA, en émission comme en réception. Cette solution assure l'échange entre la banque et les CSM (Clearing and Settlement Mechanisms) STET et RT1 de l'EBA Clearing. De plus, elle lui permet d'interroger en temps réel le référentiel européen des établissements bancaires participants pour vérifier au plus tôt la faisabilité des ordres clientèle.

L'intégration de la solution Sopra Banking Software a été réalisée par Transactis, co-entreprise de La Banque Postale et Société Générale, le plus grand opérateur de paiements en France. Les deux banques bénéficient ainsi d'une technologie éprouvée.

Après le déploiement réussi de ce service à la Société Générale en février dernier, ce lancement renforce la relation de confiance entre les équipes des deux banques, Transactis et Sopra Banking Software.

Le futur du paiement réside dans l'instantanéité

Convaincu du futur prometteur des paiements instantanés, Sopra Banking Software a conçu sa solution Instant Payment pour faciliter l'adoption de ce mode de paiement par les banques et accélérer sa démocratisation auprès des clients, entreprises et particuliers. Aujourd'hui, près d'un paiement instantané sur deux en France passe par les solutions de Sopra Banking Software.

"La demande pour les offres de paiement instantané est très forte chez les entreprises et les particuliers car les cas d'usage sont infinis. Régler sa facture d'énergie quelques minutes avant échéance, partager la note d'un dîner entre amis ou être en mesure de passer de grandes commandes en ligne pour les entreprises, tout cela est possible grâce au paiement instantané" explique Joël Saad, Executive Sponsor and Executive Vice President Retail Banking EMEA. "Notre solution a été pensée pour apporter une réponse technologique simple, évolutive et robuste aux banques, afin de leur permettre de relever le défi de la transformation numérique et de moderniser leurs offres de services, une évolution demandée par leurs clients."