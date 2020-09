Sopra Banking Software évolue

(Boursier.com) — Sopra Banking Software -partenaire technologique de référence de plus de 1 500 institutions financières dans le monde et filiale de Sopra Steria, leader européen du conseil, des services numériques et de l'édition de logiciels- dévoile une nouvelle identité marquée par un nouveau positionnement et un nouveau logo.

Il s'agit pour Sopra Banking Software de s'adapter pour répondre aux nouveaux défis du monde de la finance et de la banque. La crise mondiale du Covid-19 a en effet accéléré la nécessité d'avoir accès à de meilleurs services financiers, partout et à n'importe quel moment. Les banques et les institutions financières doivent s'adapter rapidement. L'offre de Sopra Banking Software s'articule désormais autour de deux plateformes, chacune dédiée à un marché spécifique...

D'une part, Sopra Banking Platform est destinée aux banques de détail et d'entreprise. Il s'agit d'une plateforme bancaire de premier plan, basée sur des composants, cloud-agnostique, qui comprend une plateforme d'engagement bancaire numérique (DBEP) et tous les 'core banking' stratégiques du portefeuille : Core Amplitude, Core Platform, Core MSS et Core SAB AT.

D'autre part, Sopra Financing Platform est à destination des institutions financières spécialisées, fusionnant deux solutions leaders du marché, Apak WFS et Cassiopae.

Cette évolution s'accompagne d'une nouvelle identité corporate, un nouveau logo. La nouvelle identité visuelle de marque est constituée de carrés imbriqués, symbolisant l'architecture à base de composants des plateformes. De nouvelles couleurs contrastées font référence à la diversité, et au Street art, un élément clé de l'identité de la marque.