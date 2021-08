Sony voit plus haut !

(Boursier.com) — Le groupe japonais Sony a annoncé réhausser sa prévision de bénéfice annuel après avoir dégagé un résultat opérationnel record au premier trimestre marqué par une forte demande pour sa console 'PlayStation 5'. Le groupe prévoit désormais un bénéfice opérationnel de 980 Milliards de yens (7,57 MdsE) pour l'exercice clos en mars 2022, contre 930 Milliards de yens attendu auparavant.

Lors du premier trimestre, le bénéfice opérationnel est ressorti à 280,1 Milliards de yens, contre 221,7 MdsY un an plus tôt et un consensus situé à 208 MdsY.

Sony est malgré tout rattrapé par la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui handicape la production de sa console vedette et pourrait également affecter la production d'autres appareils électroniques.

Sony avait dit au printemps dernier viser 14,8 millions de ventes pour sa PlayStation 5 lors de l'exercice en cours, un objectif qui devrait malgré tout être respecté selon la direction du groupe japonais.