Sony risque une amende de plusieurs milliards au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Sony Playstation risque gros au Royaume-Uni. Une plainte visant le géant nippon a été déposée auprès du Tribunal d'appel de la concurrence de Londres. Elle accuse le groupe japonais d'abus de position dominante sur le marché des jeux vidéo en raison de l'imposition de conditions injustes aux développeurs qui répercutent ensuite des prix "excessifs et injustes" sur les consommateurs. La société facture des frais fixes de 30% aux développeurs qui souhaitent vendre des jeux sur le 'store' de Sony, ce qui entraîne souvent des prix du contenu numérique plus élevés qu'une copie physique du même titre.

"La tendance aux achats dans le jeu permet à des entreprises comme Sony de profiter et d'abuser de leur pouvoir parce qu'elles ont un public captif", affirme dans la presse britannique Alex Neill, défenseuse des droits des consommateurs britanniques à la tête de cette action collective. "Sony sait que ses clients sont accros une fois qu'ils font partie du monde PlayStation et il les exploite avec des frais exorbitants sur chaque achat numérique". "La partie est finie pour Sony PlayStation", ajoute A.Neill. "Avec cette action en justice, je défends les millions de Britanniques qui ont été involontairement surfacturés. Nous pensons que Sony a abusé de sa position et a arnaqué ses clients".

Les juges doivent maintenant approuver la poursuite en tant qu'action collective 'opt-out' avant d'aller plus loin. Une fois certifiée, la plainte pourrait concerner près de 9 millions de clients et rapporter jusqu'à 5 milliards de livres sterling (5,9 milliards de dollars) de dommages et intérêts. Toute personne au Royaume-Uni qui a acheté des jeux numériques ou du contenu supplémentaire sur sa console ou via le PlayStation Store depuis août 2016 est incluse dans le procès. Comme le rappelle 'Bloomberg', ces poursuites de type 'opt-out', très répandues aux États-Unis, où une personne impactée n'a pas besoin d'être au courant de l'affaire pour en faire partie, sont en nette augmentation au Royaume-Uni.