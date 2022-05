Sony : résultats inférieurs aux attentes mais gros programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — Le secteur des jeux vidéo sera à surveiller ce mardi après la publication plutôt décevante de Sony. Le géant japonais du divertissement a vu son profit opérationnel plus que doubler sur les trois mois clos fin mars, à 138,6 milliards de yens, mais le consensus était néanmoins positionné encore plus haut (148,5 MdsY). Le bénéfice net a atteint 111,1 MdsY (+67%) pour des revenus de 2.264 MdsY (+1%), contre 2.320 MdsY attendus par le marché.

Du côté de la guidance, le groupe nippon est également un peu court puisqu'il vise un résultat opérationnel de 1.160 MdY sur l'exercice en cours, contre 1.200 MdY attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires est anticipé à 11.400 MdsY et le bénéfice net à 830 MdsY (887 MdsY de consensus).

Malgré un environnement compliqué pour Sony, qui voit notamment les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement limiter sa production de PlayStation 5 en raison de pénuries de composants et de contraintes logistiques, la direction a annoncé un programme de rachat de titres supplémentaire de 200 milliards de yens. Sony estime que la demande non satisfaite est suffisamment forte pour finalement remettre la PS5 sur la bonne voie pour devenir sa génération de consoles la plus vendue.