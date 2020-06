Sony : on en sait un peu plus sur la PS5

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le suspense est grand chez les fans de la PlayStation. En attendant le prochain lancement de sa PS5, Sony a dévoilé hier soir plus d'une vingtaine de titres exclusifs, dont 'Spiderman', 'Resident Evil 8' ou encore une nouvelle version de "Gran Turismo". Plus de deux millions de personnes ont assisté à la présentation de la PS5, diffusée sur YouTube et Twitch.

Voici votre premier aperçu de la #PlayStation5. pic.twitter.com/3FPMajl2gW — PlayStation France (@PlayStationFR), via Twitter

La firme nippone promet que la console, qui sortira 25 ans après la première Playstation, proposera des graphismes avancés et des temps de chargement réduits via l'utilisation d'un disque dur interne. Aucun détail sur le prix n'a encore filtré même si les analystes tablent sur un tarif entre 450 et 500$. Sony a néanmoins indiqué que deux versions de la PS5 seraient proposées, dont l'une sans disque dur (Digital Edition). La commercialisation est attendue pour les fêtes de fin d'année.

Les attentes sont grandes autour de la PlayStation 5. La PS4 de Sony domine en effet le marché des jeux vidéo depuis sept ans avec la vente de plus de 110 millions d'unités. Le concurrent de Nintendo et Microsoft espère faire aussi bien avec la prochaine version de sa console de salon.