Sony : acquisition de Nevion AS

Sony : acquisition de Nevion AS









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sony a annoncé l'acquisition de Nevion AS, un des principaux fournisseurs de solutions de virtualisation de la production média, afin d'enrichir son portefeuille, en fournissant des solutions de production de bout en bout basées sur les réseaux IP et le cloud pour la diffusion et d'autres applications. Sony, qui était actionnaire minoritaire de Nevion depuis juillet 2019, rachète ainsi les parts restantes de la société.

"Sony a été à la pointe de l'innovation en matière de production basée sur le réseau IP au cours de la dernière décennie. Ces dernières années, la demande de solutions de production à distance et d'intégration à distance (REMI) s'est accrue dans le secteur des médias et dans d'autres secteurs d'activité, car elles permettent de partager en temps réel des ressources telles que des équipements, des installations et même du personnel entre différents sites, ce qui se traduit par une efficacité accrue" explique le groupe.

La pandémie de COVID-19 a accéléré cette tendance, et la nécessité de combiner le traitement sur site et dans le cloud, permettant le travail à distance et le partage des ressources, est devenue la base de la continuité des activités pour l'industrie des médias et de la production.

Depuis juin 2019, Sony a conclu un partenariat stratégique avec Nevion et les deux sociétés collaborent pour aborder ces marchés. Cet investissement permettra à Sony d'établir une relation beaucoup plus étroite avec Nevion et de proposer des solutions plus intégrées.