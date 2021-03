Somfy : vive hausse après une nouvelle belle performance

Somfy : vive hausse après une nouvelle belle performance









Crédit photo © Somfy

(Boursier.com) — Somfy gagne près de 4% à 146,6 euros à la mi-journée, les opérateurs saluant les très bons résultats du groupe savoyard. La société a en effet dévoilé des comptes 2020 en forte augmentation, grâce au rebond de l'activité sur le second semestre après un premier semestre perturbé par l'épidémie du Covid, et à l'amélioration du taux de marge opérationnelle courante, compte tenu des économies exceptionnelles réalisées durant la crise.

Si la visibilité demeure réduite à court terme en raison de l'évolution toujours incertaine de la crise sanitaire et économique actuelle, le management anticipe néanmoins une progression du chiffre d'affaires, laquelle devrait être d'autant plus prononcée sur le premier semestre que l'effet de base jouera favorablement dans des zones importantes comme la France, l'Europe du Sud et l'Amérique du Nord. De même, le retour du taux de marge opérationnelle courante au niveau d'avant crise est prévisible, compte tenu de la non-reconduction des économies réalisées l'an dernier dans les domaines du consulting et du marketing.

Le Directoire proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende de 1,85 euro par action, montant correspondant à un taux de distribution de 32%, en ligne avec les ratios d'avant crise.

Somfy reste une conviction forte à l'achat d'Oddo BHF (recommandation 'surperformance' et objectif de cours 190 euros), tablant sur la poursuite de tendances très positives pour l'activité (renforcement de l'importance du logement, éligibilité des solutions du groupe aux plans de relance des gouvernements...) et des acquisitions (importante marge de manoeuvre financière au bilan).

Pour Bryan Garnier, Somfy est bien positionné pour saisir la dynamique des maisons intelligentes. C'est un secteur concurrentiel, mais le groupe est un acteur incontournable dans son domaine : "leader mondial de l'automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment", avec une énorme part de marché de 60-65% pour les volets dans les pays clés où le groupe est présent. Ainsi, il s'agit probablement de l'un des meilleurs choix pour profiter de l'actuelle motorisation des solutions d'automatisation des portes et fenêtres, estime l'analyste, qui passe à 'conviction à l''achat' sur le titre avec une cible remontée de 165 à 170 euros.