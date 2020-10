Somfy : star du jour

Somfy : star du jour









Crédit photo © Somfy

(Boursier.com) — Somfy décolle de 11,8% à 136,8 euros en début de séance. Il faut dire que le groupe savoyard a enregistré un fort rebond de son activité au troisième trimestre, de quoi lui permettre de rehausser ses perspectives annuelles. Sur les trois mois fin septembre, les revenus ont ainsi bondi de 22,2% à 368 ME (+24% en organique). Le management anticipe désormais une progression de son chiffre d'affaires de 3 à 4%, à données comparables, et une remontée de sa marge opérationnelle courante à environ 18%.

Oddo BHF évoque un excellent troisième trimestre et repasse à l''achat' sur le titre alors que sa recommandation 'neutre' n'était liée essentiellement qu'aux incertitudes de la crise COVID. Le broker juge toujours particulièrement attrayantes les perspectives de développement à moyen/long terme, d'autant que la crise sanitaire souligne l'importance du logement (besoin accru de sécurité, de confort, d'économie d'énergie...) et que le groupe devrait pouvoir bénéficier de certains plans de relance de gouvernement (comme en France qui représentait 28% du CA 2019). Des acquisitions constitueraient également un catalyseur pour le titre, d'autant que le bilan affiche une trésorerie nette positive (326 ME à fin juin). L'objectif de cours est porté de 105 à 145 euros.

La SocGen, déjà à l''achat' sur le titre, a revalorisé le dossier de 128,5 à 140 euros tandis que Bryan Garnier a porté son objectif de 123 à 139 euros ('achat').