Somfy s'envole vers ses sommets après les annonces

Somfy s'envole vers ses sommets après les annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Somfy grimpe de 8,7% à 156 euros ce mercredi en bourse de Paris, proche de ses sommets historiques, alors que le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 805 ME sur le premier semestre, en forte augmentation de 41,5% par rapport à l'an passé sur la même période, et de 30,9% par rapport au premier semestre 2019. Il s'est inscrit en hausse de 29% au premier trimestre et à +54,7% au deuxième trimestre...

Sur la base des premières estimations, le résultat opérationnel courant devrait ressortir en forte augmentation sur la période, traduction mécanique de l'activité record de ce premier semestre et d'un effet de base très favorable. Parmi les derniers avis de brokers, Société Générale est repassée de 'conserver' à 'acheter' en ciblant un cours de 167 euros sur le dossier...