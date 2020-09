SOMFY : résilience des résultats au premier semestre

Publi-rédactionnel — Le Groupe a été durement affecté par la crise sanitaire sur le premier semestre. Il est par-venu, néanmoins, à limiter la baisse de son chiffre d’affaires, mais aussi à maintenir sa ren-tabilité à un haut niveau et à préserver la solidité de son assise financière, et a ainsi démon-tré, à nouveau, la justesse de son positionnement et la robustesse de son business model.