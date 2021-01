Somfy recule malgré un très solide exercice

(Boursier.com) — Somfy n'échappe pas à la rechute des marchés ce mercredi, en baisse de 3,4% à 146,8 euros. Le groupe savoyard a pourtant dévoilé de solides chiffres annuels avec des revenus de 1,257 milliard d'euros sur l'exercice écoulé, en hausse de 4,7% (+6,1% à données comparables). Le management anticipe des résultats en forte augmentation du fait de réductions de coûts exceptionnelles, non récurrentes. Le résultat opérationnel courant de l'exercice écoulé sera ainsi en progression notable, avec un taux de marge d'environ 20% (17% en 2019).

Pour Oddo BHF, Somfy continue à surprendre positivement, faisant partie des rares sociétés à afficher croissance d'activité et augmentation des profits en 2020. Les tendances très encourageantes sur l'activité devaient se poursuivre avec le renforcement de l'importance du logement et l'éligibilité des solutions du groupe aux plans de relance des gouvernements. Le broker maintient ainsi son avis 'achat' sur la valeur (titre dans la " top pick list Oddo BHF Midcap " pour le S1 2021) avec un objectif de 190 euros. Il n'intègre pas le potentiel M&A (force de frappe conséquente avec déjà près de 400 ME de trésorerie nette à l'actif).

Bryan Garnier remonte de son côté son objectif de 155 à 165 euros ('acheter') après avoir relevé ses estimations de résultats. Le courtier apprécie toujours la valeur car la dynamique a de bonnes chances de se poursuivre dans l'environnement actuel, où les gens restent plus souvent à la maison en raison du confinement, du couvre-feu ou du travail à domicile.