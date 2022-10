Somfy : prudent à court terme

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Somfy est ressorti à 1,207 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice, en hausse de 4,7% en termes réels et de 2,8% à données comparables par rapport à l'an dernier sur la même période.

Le chiffre d'affaires du 3e trimestre s'établit à 361 millions d'euros, en progression de 3,6% en termes réels, et est quasi?stable à données comparables (?0,7%) par rapport à l'an dernier sur la même période. Pour rappel, le chiffre d'affaires de Teleco Automation est intégré dans les comptes du Groupe depuis le 1er juillet 2022, et la part intégrable s'élève à 9 ME sur le trimestre.

Malgré l'environnement macro?économique dégradé, l'activité reste stable sur la période, témoignant des tendances structurelles porteuses du marché de l'habitat.

Perspectives

Dans un environnement macro?économique et géopolitique toujours incertain, les arbitrages de consommation des ménages risquent de continuer à entraîner une contraction de la demande à court terme.

Le Groupe reste vigilant quant à l'évolution de la situation, et anticipe pour les semaines à venir une activité dans la continuité de celle des derniers mois.