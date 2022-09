Somfy : pourquoi le titre chute de plus de 10% ?

(Boursier.com) — Douche froide pour les actionnaires de Somfy. Le titre du groupe savoyard plonge de plus de 10% à 96,4 euros en matinée, lourdement sanctionné après l'annonce de résultats en recul au premier semestre, impactés par un ralentissement de la croissance dans un contexte macro-économique et géopolitique dégradé.

Sur les six premiers mois de l'exercice, le spécialiste des automatismes d'ouvertures et de fermetures de la maison et du bâtiment a enregistré un résultat opérationnel courant de 198 millions d'euros, en recul de 7,4% sur un an, soit une marge opérationnelle courante de 23,4%, inférieure à celle de 2021 qui s'était établie à un niveau record (26,6%), mais largement supérieure à celles des périodes pré-Covid (de l'ordre de 18% en semestriel). Le résultat net de l'ensemble consolidé atteint 162 ME, en recul de 11,9%, pour un chiffre d'affaires de 846 ME, en hausse de 5,1% (4,3% à données comparables). Il s'est inscrit en hausse de 9,2% au premier trimestre et a été quasi-stable (-0,1%) au deuxième trimestre, à données comparables.

En dépit de tendances de marché structurellement porteuses et dans un environnement macro-économique et géopolitique incertain et inflationniste, les arbitrages de consommation des ménages risquent de continuer à entraîner une contraction de la demande à court terme. Dans ce contexte dégradé, le Groupe continue ses efforts pour renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement et maintient ses investissements stratégiques afin de conserver la satisfaction de ses clients.

Bryan Garnier reste "méfiant quant à un nouveau ralentissement de la demande au cours de l'exercice 2023 en raison de la baisse des mises en chantier observée en Europe et en Amérique du Nord" depuis avril. Le recul de ces derniers devrait nuire à la demande pour les produits Somfy avec un décalage de 12 à 18 mois, tandis que l'effet des augmentations de prix de Somfy devrait s'estomper, selon lui. Compte tenu d'une valorisation toujours attractive, le broker réitère néanmoins son avis 'achat' et sa cible de 155 euros.

Oddo BHF évoque des résultats satisfaisants par rapport à ses attentes mais note aussi la dégradation de la visibilité. L'analyste considère toujours Somfy comme un dossier de grande qualité mais la confirmation d'un trou d'air sur l'activité explique sa recommandation 'neutre' sur la valeur. L'objectif est abaissé de 155 à 120 euros, reflétant une baisse de ses prévisions de résultats (-5% en moyenne pour les BPA sur la période 2022-2024) et surtout une hausse du bêta dans son modèle DCF (dégradation de la visibilité).