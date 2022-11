Somfy : le titre suspendu, la famille Despature pourrait sortir le titre de la cote

(Boursier.com) — Somfy , qui reste sur six séances consécutives de hausse, est suspendu depuis ce matin. Une suspension "à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis", précise Euronext. Selon les sources de 'Bloomberg', la famille Despature, qui détient une participation majoritaire dans Somfy, envisagerait de sortir le titre de la cote. La famille a travaillé avec des conseillers pour explorer une offre potentielle de rachat des minoritaires, précisent les sources de l'agence. Une opération qui interviendrait alors que le titre a fondu de 33% cette année et que le groupe industriel savoyard ne pèse plus que 4,4 milliards d'euros sur la place parisienne. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront sur un accord.