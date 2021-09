Somfy : le résultat opérationnel courant semestriel ressort à 213,8 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Somfy est ressorti à 805 Millions d'euros sur le premier semestre, en hausse de 41,5% (40,8% à données comparables) par rapport à l'an dernier sur la même période. Il s'est inscrit en hausse de 28,7% au premier trimestre et de 53,4% au deuxième trimestre, à données comparables. L'effet change et l'effet périmètre (Répar'stores) se compensent partiellement.

L'activité a bénéficié d'un effet de base très favorable en mars et avril ainsi que du dynamisme des marchés et a fait preuve d'une résistance face aux tensions sur les approvisionnements.

Toutes les régions ont terminé le semestre avec des performances remarquables, affichant des chiffres d'affaires en hausse supérieure à 10%. L'Afrique et Moyen?Orient, l'Amérique du Nord, l'Amérique Latine et l'Europe du Sud se distinguent particulièrement avec des croissances supérieures à 50%.

Le chiffre d'affaires de Dooya, filiale chinoise consolidée par mise en équivalence, est ressorti, quant à lui, à 117,7 Millions d'euros sur le semestre, en forte augmentation de 43% en termes réels et de 43,9% à données comparables. Il a crû fortement en Chine (+49,5% à données comparables), pays qui a été lourdement pénalisé par la crise sanitaire en début d'année dernière, mais aussi dans le reste du Monde (+40,4% à données comparables).

RÉSULTATS

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 213,8 Millions d'euros sur le semestre, en hausse exceptionnelle de 108,3% par rapport à l'an dernier sur la période correspondante, et a représenté ainsi 26,6% du chiffre d'affaires, soit une augmentation de 860 points de base.

Retraitée de l'effet périmètre et de l'effet change, la marge opérationnelle courante ressort à 27,5%.

Dans un contexte de hausse des prix des matières premières et des coûts de transport, le groupe a bénéficié au premier semestre de sa politique de couverture robuste qui lui a permis d'en limiter les effets. Il continue de profiter d'un mix produits positif et de la reconduction d'économies non récurrentes comme les frais de déplacement. À noter également le maintien des investissements dans le digital, et la reprise des dépenses marketing qui n'atteignent néanmoins pas leur niveau habituel.

L'impact des éléments non courants et du résultat financier est non significatif. L'impôt sur les sociétés augmente mécaniquement compte tenu du niveau du résultat.

Le résultat net de l'ensemble consolidé a atteint un niveau record à 183,4 Millions d'euros, en croissance de 126,7% par rapport à l'an dernier sur la période correspondante.

STRUCTURE FINANCIÈRE

La situation nette est passée de 1,171 à 1,287 Millions d'euros sur le semestre, et l'excédent financier net reste quasiment stable à 517,5 millions d'euros.

La solidité de la structure financière est maintenue notamment grâce au niveau élevé de la capacité d'autofinancement qui permet de couvrir les principaux besoins (variation du besoin en fonds de roulement, investissements et dividendes).

PERSPECTIVES

Comme attendu, l'activité estivale est en retrait par rapport à la même période de l'année dernière. La persistance des tensions de marché appelle à la prudence pour les prochains mois, compte tenu des ruptures d'approvisionnement et des retards de livraisons qui pourraient pénaliser le Groupe.

Néanmoins, les solides fondamentaux du Groupe, appuyés par la priorité donnée au confort de l'habitat et à la performance énergétique des bâtiments, permettent d'anticiper une croissance soutenue de l'activité au titre de l'exercice, avec une rentabilité convergeant vers un niveau d'avant crise sanitaire.

Le Groupe, soucieux de la satisfaction de ses clients, va poursuivre ses efforts sur la sécurisation des approvisionnements et réaliser des investissements supplémentaires pour limiter les conséquences du contexte de crise et accompagner sa croissance dans un marché très porteur.