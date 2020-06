Somfy : le dividende est pour le 2 juillet

Somfy : le dividende est pour le 2 juillet









Crédit photo © Somfy

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte de Somfy a eu lieu le 24 juin, à huis clos. Michel Rollier, président du Conseil de Surveillance, étant excusé, l'Assemblée Générale mixte s'est tenue sous la présidence d'Anthony Stahl, nommé spécialement par le Conseil de Surveillance tenu préalablement à l'Assemblée générale.

Le bureau de l'Assemblée était également composé de Paul Georges Despature et Mme Marie Bavarel-Despature, actionnaires, en qualité de scrutateurs, désignés par le Directoire. Son secrétariat était assuré par Mme Sandrine Meynard.

Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires représentaient 85,63% des actions formant le capital et ayant le droit de vote, et que l'Assemblée était donc valablement constituée.

Dividende

L'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Elle a ainsi approuvé la distribution d'un dividende brut de 1,25 euro par action, au titre de l'affectation du résultat de l'exercice 2019. Elle a fixé les dates de détachement et de paiement dudit dividende aux 30 juin et 2 juillet 2020.

Au Conseil de surveillance

L'Assemblée a, en outre, décidé de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance Bertrand Parmentier, qui remplit les critères d'indépendance du Code Middlenext, et de renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Mme Marie Bavarel-Despature, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale de l'année 2024. Elle a également décidé de renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Victor Despature, pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale de l'année 2021.

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil est désormais composé de 8 membres, dont 5 membres indépendants, et d'autant de femmes que d'hommes.

L'Assemblée a, par ailleurs, décidé de porter la somme fixe annuelle allouée au Conseil de Surveillance de 200 kE à 350 kE euros, approuvé l'ensemble des résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux et renouvelé les autorisations du Directoire pour le programme de rachat d'actions et l'annulation des actions rachetées.

Une modification statutaire prévoyant les modalités de désignation des membres du Conseil représentant les salariés sa également été approuvée.

Le Conseil de Surveillance a reconduit Victor Despature à sa vice-présidence, et nommé Bertrand Parmentier membre du Comité d'Audit, en adjonction à Mme Paule Cellard et Victor Despature, dont les mandats de président du Comité et de membre du Comité de Rémunérations ont été renouvelés.