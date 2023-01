Somfy : le concert des membres de la famille Despature pointe à 85%

(Boursier.com) — Consécutivement aux achats opérés depuis le dépôt de leur offre par les sociétés J.P.J.S. et JP3, initiateurs de l'offre publique d'achat simplifiée sur les titres Somfy, le concert composé des membres de la famille Despature détenait, au 6 janvier, 78,15% du capital et 86,31% des droits de vote, et compte tenu des actions autodétenues représentant 6,89% du capital, 85,03% du capital et 90,55% des droits de vote.

Le flottant de l'action Somfy se trouve ainsi ramené à 14,97% du capital.

Le fait que le flottant représente moins de 15% du capital devrait emporter la sortie prochaine de l'action Somfy de certains indices boursiers auxquels appartient actuellement Somfy.