Somfy : Le chiffre d'affaires est ressorti à 412 ME au T1

(Boursier.com) — Somfy publie un chiffre d'affaires en progression sur le premier trimestre, témoignant du maintien de la dynamique en ce début d'année, en dépit des tensions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement et du contexte géopolitique et économique.

Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 412 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'exercice, en augmentation de 9,7% en termes réels et de 9,2% à données comparables par rapport à l'an passé. Cette performance démontre la robustesse des fondamentaux du Groupe et les tendances fortes de croissance pour le secteur de la rénovation, porté par la place de la maison comme valeur refuge et la prise de conscience de l'enjeu des économies d'énergies.

Toutes les zones géographiques ont clos le trimestre en hausse, à données comparables par rapport à l'exercice précédent. Les performances sont notamment remarquables en Europe de l'Est et en Europe du Sud (respectivement +25,9% et +22,7% à données comparables).

Le chiffre d'affaires de Dooya, filiale consolidée par mise en équivalence, est ressorti, pour sa part, à 79,6 millions d'euros sur le trimestre, en augmentation sensible de 44,8% en termes réels et de 32,1% à données comparables. Il a crû fortement en Chine (+32,3% à données comparables), malgré une période à nouveau marquée par des confinements face à la recrudescence de l'épidémie de Covid?19, de même que dansle reste du Monde (+32,1% à données comparables).

PERSPECTIVES

Fort de solides fondamentaux, le Groupe maintient sa feuille de route d'investissements stratégiques. Néanmoins, l'environnement conjoncturel et géopolitique risque d'impacter l'économie mondiale. Ce niveau d'incertitude accru incite ainsi à un suivi de très près des tendances économiques et à la prudence pour les mois à venir. L'accélération de la hausse des matières premières, si elle se poursuit, pourrait amener le groupe à ajuster ses prix. Somfy est pleinement mobilisé face à ces tensions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement, et met en oeuvre les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences pour ses clients.

AUTRE INFORMATION

La prise de participation de Somfy à hauteur de 6,33% du capital d'Elcia est devenue effective le 14 avril 2022 à la suite de la levée des conditions suspensives usuelles.