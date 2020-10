Somfy : forte reprise de l'activité sur le troisième trimestre

Somfy : forte reprise de l'activité sur le troisième trimestre









(Boursier.com) — Somfy publie un chiffre d'affaires en progression sur les neuf premiers mois de l'exercice, du fait d'un fort rebond de l'activité au troisième trimestre, et relève par là même les perspectives annuelles communiquées lors de la présentation des résultats semestriels.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 937,2 ME sur les neuf premiers mois de l'exercice, en hausse de 2,3% et de +3,1% à données comparables par rapport à l'an dernier sur la même période. Il s'est inscrit en retrait de 7,5% au premier semestre, en raison de l'impact de la crise sanitaire sur les mois de mars, d'avril et de mai, et a enregistré un rebond de 22,2% au troisième trimestre.

Somfy revoit à la hausse ses perspectives de l'année. La société anticipe ainsi une progression de son chiffre d'affaires de 3 à 4%, à données comparables, et une remontée de sa marge opérationnelle courante à environ 18%.