Somfy : forte expansion des revenus trimestriels

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Somfy est ressorti à 375,7 ME sur les trois premiers mois de l'exercice, en augmentation de 29% en termes réels et de 28,7% à données comparables par rapport à l'an passé.

Il a bénéficié d'un effet de périmètre positif de 8,4 ME, du fait de l'intégration de Repar'stores, société acquise en décembre dernier, et a pâti d'un effet de change négatif de 7,6 ME, en raison de l'appréciation de l'Euro face à de nombreuses devises.

La progression du chiffre d'affaires devrait être exceptionnellement élevée sur le premier semestre, si l'environnement demeure inchangé, car l'effet de base jouera très favorablement au deuxième trimestre dans des zones importantes comme la France, l'Europe du Sud et l'Amérique du Nord.

Une inflexion est, en revanche, attendue par la suite, sachant que l'effet de base s'inversera au second semestre et impactera ainsi négativement sa performance.

Par ailleurs, les tensions actuelles sur le marché des composants électroniques, dont l'impact a été jusqu'à présent limité, vont s'amplifier dans les prochains mois et occasionneront des ruptures d'approvisionnement sur certaines gammes, sans qu'il ne soit possible, à date, d'en mesurer l'ampleur.

Ces perturbations vont inévitablement avoir un impact sur les délais de livraison, bien que l'entreprise soit pleinement mobilisée pour faire face à cette nouvelle crise et en limiter les conséquences pour ses clients.

Le Directoire proposera à la prochaine Assemblée Générale de modifier la gouvernance de la société et d'opter ainsi pour la forme de Société Anonyme à Conseil d'Administration.

A l'issue de l'Assemblée Générale et sous réserve de son vote favorable, le Conseil envisage la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration, qui serait confiée à Jean Guillaume Despature, et de Directeur Général, confiée à Pierre Ribeiro. Il est également envisagé de confier à Valérie Dixmier les fonctions de Directeur Général Délégué, en charge des Hommes, de la Culture et de l'Organisation.