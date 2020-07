Somfy : flambe après le point intermédiaire

(Boursier.com) — Somfy bondit de plus de 12% à 97,7 euros en début de séance, porté par une publication rassurante et supérieure aux attentes du marché. Le groupe savoyard a dégagé sur le premier semestre un chiffre d'affaires de 568,9 ME, en repli de -7,5% et de -7,2% à données comparables.

"Les comptes semestriels font ressortir, sur la base des premières estimations, une baisse du résultat opérationnel courant légèrement supérieure à celle du chiffre d'affaires. La trésorerie a été préservée grâce au déstockage de produits réalisé pour la continuité du service des clients, dans un contexte de production dégradée et de tensions logistiques", a précisé le management.

"De toute évidence, nos estimations étaient trop pessimistes", affirme Bryan Garnier. Comme le souligne la société, la "reprise observée à la fin du premier semestre est en cours de confirmation et devrait se poursuivre sur le troisième trimestre"... Le courtier pense ainsi que la croissance organique du troisième trimestre devrait être positive. Il relève ses estimations de résultats et sa 'fair value' de 98 à 106 euros. Sur la base de cette évaluation meilleure que prévu et d'indications rassurantes, le broker passe à l''achat' sur la valeur. Sa conviction est renforcée par le fait que le groupe bénéficie visiblement de solides tendances thématiques de long terme, au-delà de la reprise actuelle des affaires.

Bryan Garnier n'est pas le seul analyste à revoir sa copie sur le dossier puisque la SocGen passe également à l''achat' en visant 124 euros. Gilbert Dupont revalorise pour sa part le titre de 105 à 109 euros et reste à l''achat'.