Somfy entre au capital d'Elcia

(Boursier.com) — Somfy , leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment et acteur pionnier de la maison connectée, et Elcia, leader français des solutions et logiciels pour le secteur Menuiserie, Store et Fermeture, ont signé un accord, le 30 mars, pour une prise de participation de Somfy à hauteur de 6,33% du capital d'Elcia.

Fondée en 1999, Elcia rassemble 210 collaborateurs en France, et compte plus de 24.000 utilisateurs. Le Groupe commercialise notamment ProDevis, logiciel no1 de chiffrage et de gestion commerciale pour les installateurs Menuiserie, Store et Fermeture, une solution permettant d'optimiser les échanges entre les industriels, leurs réseaux de vente et les clients particuliers.

Cette opération va permettre d'accompagner l'ambition de croissance du groupe Elcia en Europe, et notamment en Allemagne. Le groupe Somfy a développé un solide réseau d'experts depuis la création de sa filiale en 1969, et connaît les enjeux de ce marché, le plus important d'Europe dans le domaine de la menuiserie.

Cette collaboration vise notamment à apporter un accompagnement approfondi de toute la chaîne de valeur dans sa digitalisation et permettre la poursuite de la structuration des réseaux d'installateurs pour garantir un service de grande qualité aux consommateurs.

Sous réserve de la levée des conditions suspensives usuelles, cette prise de participation sera effective le 14 avril. Somfy financera cette prise de participation par sa trésorerie existante.