Somfy : dividende en vue ; nouvelle gouvernance

Somfy : dividende en vue ; nouvelle gouvernance









(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Somfy s'est tenue à Cluses. Elle a adopté l'ensemble des résolutions soumises à son approbation, y compris celle relative à l'évolution de la gouvernance pour adopter la forme de Société Anonyme à Conseil d'Administration.

Dividende

L'Assemblée Générale mixte a décidé de procéder à la distribution d'un dividende de 1,85 euro par action, au titre de la répartition du résultat de l'exercice écoulé. Elle a fixé les dates de détachement et de paiement de ce dividende aux 8 et 10 juin prochains.

Evolution de la gouvernance

A la suite de l'approbation de la résolution portant sur le changement de mode de gouvernance de la Société par adoption de la formule à Conseil d'Administration, le Conseil d'Administration est composé de 8 administrateurs (dont 5 administrateurs indépendants).

Ont été nommés administrateurs par l'Assemblée générale :

- M. Jean Guillaume Despature,

- Mme Florence Noblot,

- M. Michel Rollier,

- Mme Sophie Desormière,

- M. Anthony Stahl,

- Mme Paule Cellard,

- M. Bertrand Parmentier,

- Mme Marie Bavarel-Despature.

Dissociation des fonctions

Le Conseil d'Administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a adopté la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, et désigné :

- Jean Guillaume Despature, Président du Conseil d'Administration,

- Michel Rollier, Vice-Président du Conseil d'Administration,

- Pierre Ribeiro, Directeur Général,

- Valérie Dixmier, Directrice Générale Déléguée, en charge des Hommes, de la Culture et de l'Organisation.

Le Conseil d'Administration a adopté son règlement intérieur et créé 4 comités spécialisés : Comité d'Audit et des Risques, Comité des Nominations et des Rémunérations, Comité du Développement Durable et Comité Stratégique (la composition et les missions de chacun des comités sont disponibles sur le site de la société).

Par ailleurs, en application des statuts, le Conseil d'Administration a désigné deux censeurs : Grégoire Ferré, Senior Vice President - Cockpit of the Future, Digital Transformation & Artificial Intelligence (DSF) chez Faurecia et Vincent Léonard, Associé chez IMPACT Partners. La nomination de ces derniers en tant qu'administrateurs sera proposée par le Conseil d'Administration à la prochaine Assemblée Générale.