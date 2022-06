Somfy : distribution du dividende brut de 2,15 euros par action approuvé

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte, réunie ce jour à Cluses, au siège social de la société Somfy, a adopté l'ensemble des résolutions soumises à son vote. Elle a ainsi approuvé la distribution d'un dividende brut de 2,15 euros par action, au titre de l'affectation du résultat de l'exercice 2021, et fixé les dates de détachement et de paiement dudit dividende aux 10 et 14 juin 2022.

L'Assemblée Générale Mixte a également nommé le cabinet Deloitte & Associés, en remplacement du cabinet Ernst & Young et Autres, et renouvelé le cabinet KPMG SA, aux fonctions de Commissaires aux Comptes titulaires et ce, pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle à tenir dans l'année 2028.

Elle a aussi décidé de ne pas renouveler Monsieur Michel Rollier, après avoir constaté que son mandat d'Administrateur arrivait à échéance. L'Assemblée a par ailleurs nommé Monsieur Grégoire Ferré et Monsieur Vincent Léonard, en qualité d'Administrateurs en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2026. Le Conseil d'Administration est désormais constitué de 10 membres, y compris un membre représentant les salariés, et compte 66,7% de membres indépendants et 44% de femmes. Le Conseil comptant désormais plus de 8 Administrateurs, un second membre représentant les salariés sera désigné selon les modalités et délais impartis.

Enfin, l'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux et renouvelé les autorisations du Conseil d'Administration en matière de programme de rachat d'actions, d'annulation des actions rachetées et d'attribution gratuite d'actions existantes aux membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux.

La composition des Comités spécialisés du Conseil d'Administration évolue, avec les nominations de Monsieur Vincent Léonard à la présidence du Comité d'Audit et des Risques et de Monsieur Bertrand Parmentier à celle du Comité des Nominations et des Rémunérations. En outre, Monsieur Grégoire Ferré et Monsieur Vincent Léonard rejoignent respectivement le Comité Stratégique et le Comité du Développement Durable en tant que membres. La composition et les missions des Comités sont disponibles dans la partie Gouvernance du site internet du Groupe.