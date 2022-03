Somfy : dans le vert après les résultats

(Boursier.com) — Somfy résiste à la baisse des marchés au lendemain de son point annuel avec un titre qui avance de 1,2% à 145,6 euros. Le groupe savoyard a dévoilé de solides résultats annuels, sans surprise, et se montre prudent pour 2022 compte tenu du contexte de pénuries persistantes. Néanmoins, Somfy anticipe une poursuite de la progression du chiffre d'affaires sur l'exercice en cours. Par ailleurs, le Groupe accélère fortement ses investissements pour renforcer ses capacités de production afin d'accompagner sa croissance, poursuivre son effort d'innovation, adapter sa logistique et accélérer sa digitalisation. Il est également à l'écoute d'opportunités d'acquisition sur ses marchés coeurs ou sur des activités complémentaires comme le digital ou les services, dans les zones clés que sont notamment l'Europe et les États-Unis,

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée générale le versement d'un dividende de 2,15 euros par action, en progression de +16,2% par rapport à l'exercice précédent.

Au milieu des incertitudes entourant la situation en Ukraine, qui pourraient avoir un impact à la fois sur les perspectives macroéconomiques et sur les prix des matières premières, la direction a vaguement guidé la poursuite de la croissance au cours de l'exercice 2022, note Bryan Garnier ('conviction à l'achat'). Bien que la société soit peu exposée à la Russie et à l'Ukraine (moins de 1% du CA), elle pourrait être impactée par des tensions géopolitiques durables. Oddo BHF reste à 'surperformance' sur la valeur avec un objectif de 210 euros. Le broker évoque la bonne gestion des tensions opérationnelles, le potentiel d'acquisitions, le ROCE impressionnant et les tendances de fonds très favorables avec les besoins d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et les développements de la maison connectée.