Somfy conclut un partenariat avec Atlantem pour démocratiser la fenêtre coulissante connectée

(Boursier.com) — Les équipements motorisés et pilotables par smartphone s'intègrent toujours plus dans la conception de l'habitat intelligent, avec d'une part des particuliers qui aspirent à plus de confort dans leur quotidien et d'autre part des enjeux croissants de performance énergétique. Sur la base de ce double enjeu, Somfy et Atlantem, fabricant français spécialiste de la menuiserie, de la fermeture et du portail, ont mutualisé leurs expertises pour proposer une version automatisée et connectée de la baie coulissante AM-X.

Pendant deux ans, les équipes des deux fabricants se sont mobilisées pour élaborer une solution sur-mesure. Résultat de l'alliance entre le coulissant AM-X d'Atlantem et la motorisation Somfy, elle concilie :

- la qualité d'un coulissant fabriqué en France, qui conjugue gain de luminosité (finesse des profils), hautes performances énergétiques, et design contemporain à définir selon un large panel de finitions intérieures (PVC, aluminium et bois) pour une cohérence esthétique d'ensemble,

- l'ergonomie et la praticité d'un pilotage en un clic pour gérer l'ouverture et la fermeture, sans effort.

Dans un contexte de sobriété énergétique où la fenêtre joue un rôle prépondérant dans les apports calorifiques ou les déperditions de chaleur, son pilotage est déterminant pour optimiser le confort thermique. En l'associant à TaHoma, les utilisateurs peuvent optimiser les apports de chaleur en fonction de la météo : en hiver, ils peuvent programmer une ouverture aux heures les plus chaudes de la journée pour renouveler l'air intérieur. Associée à des volets roulants automatisés, la performance énergétique de la fenêtre est décuplée. En hiver, les volets roulants se ferment automatiquement à la tombée de la nuit pour conserver la chaleur.

En complément, pour les fenêtres non motorisées, Atlantem et Somfy proposent un capteur d'ouverture discret et intégré à la fenêtre. Il permet de consulter à distance si le coulissant est verrouillé ou non, et s'il y a eu une tentative d'intrusion grâce à une mesure de vibration. L'utilisateur reçoit alors une notification sur son smartphone.

La gamme de fenêtres coulissantes Atlantem AM-X intégrant la motorisation Somfy a été lancée à l'occasion de Batimat 2022 et est disponible chez tous les installateurs depuis octobre.