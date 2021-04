Somfy : chiffre d'affaires du premier trimestre, projet de modification de gouvernance

Somfy : chiffre d'affaires du premier trimestre, projet de modification de gouvernance







Publi-rédactionnel — Somfy publie une forte progression de son chiffre d’affaires sur le premier trimestre et annonce le projet d’une modification de sa gouvernance, avec pour effet l’adoption de la forme de Société Anonyme à Conseil d’Administration et la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général.