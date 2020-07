Somfy : chiffre d'affaires à -7,5% à fin juin

Somfy : chiffre d'affaires à -7,5% à fin juin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Somfy est ressorti à 568,9 ME sur le premier semestre, en repli de -7,5% et de -7,2% à données comparables par rapport à l'an dernier sur la même période.

Il s'est inscrit en hausse de 2,9% au premier trimestre à 291,3 ME, et en baisse de 16,4% au deuxième trimestre à 277,6 ME.

Les comptes semestriels font ressortir, sur la base des premières estimations, une baisse du résultat opérationnel courant légèrement supérieure à celle du chiffre d'affaires.

La trésorerie a été préservée grâce au déstockage de produits réalisé pour la continuité du service des clients, dans un contexte de production dégradée et de tensions logistiques.

Ainsi, la structure financière de Somfy est demeurée très solide, avec un excédent financier net proche de celui existant à la clôture de l'exercice écoulé et des lignes de trésorerie toujours disponibles, car non utilisées, pour un montant de 184 ME.

Le rebond observé à la fin du premier semestre se confirmerait actuellement et devrait se poursuivre sur le troisième trimestre, en raison de l'effet de rattrapage de l'activité et de la reconstitution des stocks chez les clients, mais dans des proportions, cependant, moindres