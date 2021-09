Somfy : au plus haut depuis 2007

(Boursier.com) — Somfy s'adjuge 3,2% à 174 euros sur la place parisienne, les investisseurs saluant la nouvelle solide performance du groupe savoyard. Sur les six premiers mois de l'année, la société spécialisée dans les moteurs et automatismes d'ouvertures et de fermetures de la maison a réalisé un résultat opérationnel courant de 213,8 millions d'euros, en hausse de 108,3%, pour un chiffre d'affaires de 805 ME, en progression de 41,5% (40,8% à données comparables). Retraitée de l'effet périmètre et de l'effet change, la marge opérationnelle courante ressort à 27,5%.

"Les solides fondamentaux du Groupe, appuyés par la priorité donnée au confort de l'habitat et à la performance énergétique des bâtiments, permettent d'anticiper une croissance soutenue de l'activité au titre de l'exercice, avec une rentabilité convergeant vers un niveau d'avant crise sanitaire".

Oddo BHF parle d'un excellent semestre même si les dirigeants maintiennent un discours prudent pour la deuxième partie de l'exercice en raison d'éventuelles ruptures d'approvisionnement et de retards de livraison. Le broker est à 'surperformer' sur la valeur compte tenu des solides fondamentaux du marché, de son excellent positionnement, et d'une confortable marge de manoeuvre financière pour des acquisitions.