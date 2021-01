Somfy anticipe une forte augmentation du ROC en 2020

Somfy anticipe une forte augmentation du ROC en 2020









Crédit photo © Somfy

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Somfy est ressorti à 1,257 milliard d'euros sur l'exercice écoulé, en hausse de +4,7% par rapport au précédent exercice (+6,1% à données comparables). Il s'est inscrit en retrait de -7,5% au 1er semestre (-7,2% à données comparables), en raison de l'impact de l'épidémie du Covid sur les métiers du bâtiment, et a enregistré un rebond de +17,6% au second semestre (+20,1% à données comparables).

Plusieurs zones ont clôturé l'exercice sur une tendance sensiblement positive. La reprise a été soutenue tout au long du second semestre, après les importantes perturbations occasionnées par l'épidémie du Covid au printemps,