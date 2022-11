Somfy : +22%, au-dessus du prix d'OPAS

(Boursier.com) — Somfy reprend sa cotation en hausse de 21,7% à 144,4 euros ce matin dans un volume fourni. Fait notable, le titre évolue légèrement au-dessus du prix de l'OPAS annoncée hier. Rothschild Martin Maurel, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Portzamparc BNP Paribas et Société Générale, agissant pour le compte des sociétés J.P.J.S et JP3, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Somfy.

A ce jour, les initiateurs détiennent, de concert avec d'autres actionnaires familiaux, 27 328 579 actions Somfy représentant 53 505 525 droits de vote, soit 73,86% du capital et 84,16% des droits de vote. Les initiateurs s'engagent irrévocablement à acquérir, au prix de 143 euros par action, la totalité des actions existantes non détenues par les initiateurs ou les autres actionnaires familiaux agissant de concert - à l'exception des 2 549 124 actions auto-détenues, des actions gratuites attribuées à certains mandataires sociaux qui sont soumises à une obligation de conservation et des actions détenues par les dirigeants mandataires sociaux soumises à un engagement de conservation dans le cadre de plusieurs engagements collectifs de conservation conclus avec certains actionnaires de Somfy -, ainsi que les actions gratuites attribuées par la société, actuellement en période d'acquisition, et susceptibles d'être remises avant la clôture de l'offre, soit un nombre maximum de 499 actions. Au total, cela représente un maximum de 7 551 738 actions Somfy.

Les initiateurs ont l'intention de demander, dans un délai de 3 mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Somfy non présentées à l'offre, au même prix de 143 euros par action.

Les initiateurs envisagent, à compter du dépôt de l'offre et jusqu'à la date d'ouverture de l'offre, de se porter acquéreurs de titres Somfy dans la limite de 2 265 521 actions, sur la base d'un ordre libellé au prix de l'offre. Il est précisé que la société JPJ2, pour des raisons tenant au financement mis en place dans le cadre de l'offre, envisage de procéder au transfert, par voie d'apport, de l'intégralité de ses actions Somfy à JP 3 avant l'ouverture de l'offre. JPJ2 envisage de procéder, préalablement à cet apport, à l'acquisition de 0,80% du capital de Somfy pour atteindre une participation au moins égale à 10% du capital. Ces acquisitions s'imputeront sur le plafond d'acquisition maximale de 30% des actions Somfy visées par l'offre.