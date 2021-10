Solvay vise la neutralité carbone avant 2050

(Boursier.com) — Solvay a annoncé aujourd'hui son ambition d'atteindre la neutralité carbone avant 2050. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la démarche de développement durable de l'entreprise, entamée en janvier 2020 avec sa feuille de route Solvay One Planet, fixant des objectifs clairs d'ici 2030, dont une réduction des émissions de gaz à effet de serre à -26% d'ici 2030, ensuite relevée à -30%.

Pour atteindre la neutralité carbone à l'avenir, Solvay doit investir dès aujourd'hui dans l'innovation en concentrant ses efforts sur l'électrification et les énergies propres, telles que l'énergie solaire et l'utilisation durable de la biomasse (issue de filière de déchets) dans ses usines, ainsi que l'amélioration des innovations de procédés.

Les infrastructures réglementaires et macroéconomiques mises en place par les politiques publiques seront décisives dans les choix d'investissement de Solvay qui permettront à l'entreprise de réaliser ses ambitions. Les partenariats avec les autorités et d'autres parties prenantes seront en effet les moteurs indispensables à une transition compétitive vers des énergies plus propres dans toute la chaîne de valeur de Solvay.