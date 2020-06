Solvay : un ton plus bas

Solvay : un ton plus bas









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Solvay recule de 1,5% ce jeudi à 68,55 euros, alors que parmi les dernières notes d'analystes, le Credit Suisse a ajusté son objectif de cours en légère baisse de 78 à 76 euros en restant 'neutre' sur le dossier. Le groupe a affiché une performance solide au T1, avec un EBITDA sous-jacent de 569 ME, stable sur un an, en dépit de l'impact de -20 ME lié au COVID-19 en Chine. Le 9 avril dernier, Solvay a cependant suspendu ses objectifs 2020 en raison des effets de l'incertitude accrue liée à la crise du COVID-19 sur ses principaux marchés...