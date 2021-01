Solvay : un analyste passe à l'offensive

(Boursier.com) — Solvay met fin à une série de trois séances consécutives de recul ce lundi, en hausse de 0,8% à 100,4 euros. L'actualité autour du chimiste est marquée par une note de Stifel qui est passé à l''achat' sur l'action tout en portant son cours cible de 71 à 117 euros. Le broker explique que le DG tient ses promesses ambitieuses. Il se dit plus optimiste quant à la croissance des polymères spéciaux et du carbonate de sodium. En outre, le courtier explique que le dossier d'investissement n'est pas seulement motivé par la reprise des bénéfices mais aussi par l'optimisation du portefeuille, la réduction des coûts, le désendettement financier et les améliorations structurelles du FCF.