Solvay : un analyste en soutien

(Boursier.com) — Solvay monte de 1,5% à 109,75 euros ce lundi, alors que le conseil proposera à l'occasion de l'AG d'approuver un dividende brut total de 4,05 euros par action, au regard de la performance financière record de Solvay, avec 3,2 milliards d'euros d'EBITDA sous-jacent, 1,1 milliard d'euros de free cash flow (reflétant l'augmentation des bénéfices, l'expansion des marges et la discipline du fonds de roulement) et un niveau record de ROCE. Parmi les derniers avis de brokers, KBC Securities a relevé sa recommandation à "acheter", contre "renforcer", et son objectif de cours de 135 à 155 euros.