Solvay : Syensqo lancée avec succès sur Euronext

(Boursier.com) — Syensqo annonce aujourd'hui son introduction en bourse sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris (ticker SYENS). Après la confirmation du spin-off de Solvay, la cotation marque une étape historique du lancement de l'entreprise qui entend mettre l'accent sur l'innovation pour assurer une croissance supérieure et la création de valeur.

Le portefeuille unique de solutions innovantes de Syensqo répond aux défis environnementaux et sociétaux à travers l'électrification, l'allègement, la connectivité, l'efficacité des ressources, au service d'une meilleure qualité de vie plus pour tous. En outre, Syensqo est au coeur de la transition vers une économie zéro émission nette, qui devrait générer de nouvelles sources de valeur et soutenir la croissance de l'entreprise à long terme.

Avec plus de 13.000 employés et des activités réparties dans le monde entier (41% du chiffre d'affaires net de l'exercice 2022 en Amérique, 36% en Asie-Pacifique et 23% en Europe), l'ambition de Syensqo est d'être le premier partenaire d'innovation de ses clients et de croître en moyenne deux fois plus vite que ses principaux marchés finaux, tout en continuant à améliorer sa marge et ses rendements.

105.876.417 actions ordinaires en circulation

À son entrée en bourse, Syensqo compte 105.876.417 actions ordinaires en circulation, avec un droit de vote à raison d'une voix par action. Le cours de l'action Syensqo a commencé son parcours à une valeur de 90 euros à l'ouverture du marché (9h00 CET), ce qui correspond à une capitalisation boursière de 9,53 milliards d'euros.

"Nous nous réjouissons de notre entrée sur Euronext", a déclaré Dr. Ilham Kadri, CEO de Syensqo. "Avec SYENS dans notre nom et notre ticker, nous voilà officiellement lancés en tant qu'entreprise scientifique, et l'une des plus grandes sociétés de spécialité cotées dans le monde. Née d'un riche héritage, d'une vision et d'un historique en matière de science, d'innovation et de rupture technologique, notre entreprise est idéalement placée pour répondre aux grandes tendances de développement, propices à accélérer notre croissance à long terme tout en nous engageant à un impact positif sur la planète. En mettant l'accent sur les besoins de nos clients, nous sommes prêts à développer des technologies révolutionnaires qui nous permettront de renforcer notre position de leader. En tant que référence en matière d'innovation, nous voulons redéfinir les limites du possible dans les matériaux et les applications consommateurs ."

Syensqo devrait être intégré dans les principaux indices boursiers, dont le BEL20, Stoxx Europe 600, MSCI Europe, FTSE Russell, sous réserve des échéances de révision de chaque indice.