Solvay : stable !

(Boursier.com) — Solvay est stable sur les 64,40 euros ce lundi, alors que selon les derniers avis d'analystes, AlphaValue reste à 'alléger' sur le dossier avec un cours cible ramené de 75 à 70,10 euros. Berenberg était auparavant repassé d'acheter à 'conserver' sur la valeur avec un objectif ramené de 110 à 70 euros. L'EBITDA sous-jacent du groupe est resté stable sur l'année écoulée, conformément aux attentes, à 2.322 ME (-0,4%; -2,8% organique). L'impact positif du taux de change a compensé une légère baisse sur une base organique. La croissance à 2 chiffres du volume dans Composites, la hausse des prix dans Performance Chemicals et l'attention portée à la maîtrise des coûts ont permis d'atténuer la faiblesse de la demande sur les marchés de l'automobile, de l'électronique et du pétrole et du gaz tout au long de l'année.

La génération de trésorerie totale s'est inscrite à un niveau record qui a permis la réduction opérationnelle de la dette financière nette de 414 ME et des provisions de 157 ME. Le Ratio de conversion du FCF est ressorti à 27,8% (+1,8pp).

L'amélioration du ratio de conversion résulte d'une génération de free cash flow plus élevée que prévu. Le ROCE est ressorti à 8,1% (-0,1pp). La stabilité des rendements reflète principalement les investissements destinés à soutenir la croissance future...