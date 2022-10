Solvay s'attend à un troisième trimestre record et relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année

(Boursier.com) — Sur base de chiffres préliminaires non audités, Solvay s'attend à un chiffre d'affaires et un EBITDA atteignant de nouveaux records au troisième trimestre 2022. La société prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 3,6 milliards d'euros et un EBITDA sous-jacent d'environ 900 millions d'euros, ce qui est nettement supérieur aux estimations précédentes.

La performance du trimestre reflète le dynamisme de la demande sur de nombreux marchés, ainsi que le maintien de prix élevés dans les trois segments. Le free cash flow du trimestre sera également élevé, reflétant la combinaison de résultats record et de l'attention soutenue portée à la génération de trésorerie.

En tenant compte à la fois de la forte performance depuis le début de l'année et des niveaux de commandes du quatrième trimestre qui indiquent un certain affaiblissement, Solvay relève ses prévisions d'EBITDA pour l'ensemble de l'année 2022 à environ 28% de croissance organique par rapport à l'année 2021. Ceci se compare aux prévisions précédentes de la société, publiées le 28 juillet 2022, qui prévoyaient une croissance organique de 14% à 18%.

Dans le contexte des conditions économiques difficiles, la société renforcera encore la discipline en matière de coûts afin de préserver la résilience de Solvay, tout en continuant à investir dans sa croissance future.

Les détails seront partagés lors de la publication des résultats du troisième trimestre le 3 novembre 2022.