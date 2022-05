Solvay : retour de papier

(Boursier.com) — Solvay recule de plus de 4% à 88,35 euros ce jeudi, alors que le broker Jefferies a dégradé le dossier à 'sous-performer' avec un objectif de cours fixé à 81 euros. Le groupe vise désormais une hausse de 5 à 9% de son EBITDA sous-jacent 2022, contre environ 5% précédemment et un free cash-flow des activités poursuivies de plus de 650 millions d'euros. Sur les trois premiers mois de l'année, la société a enregistré un EBITDA sous-jacent de 712 millions d'euros, en croissance organique de 20%, pour un chiffre d'affaires net de plus de 3 milliards d'euros, en hausse organique de 26,1% sur un an, également à un niveau historique.

Grâce à la mise en place réussie d'actions sur les prix (+20% ou 475 millions d'euros) et à la croissance des volumes (+6% ou 157 millions d'euros), le groupe affiche une croissance à deux chiffres dans toutes les activités et toutes les régions. Le bénéfice net sous-jacent s'est élevé à 369 millions d'euros, en hausse de 54% sur un an. Des comptes nettement supérieurs aux attentes des analystes.