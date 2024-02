Solvay : question d'équilibre

(Boursier.com) — Solvay abandonne près de 2% à 22,55 euros ce vendredi sur Euronext, alors que Morgan Stanley est repassé de 'pondération de marché' à 'souspondérer' sur le dossier avec un objectif ajusté de 25 à 21,50 euros, les inquiétudes concernant le coût de la décarbonation et la cyclicité incitant à la prudence. Berenberg avait auparavant déjà dégradé le chimiste belge à 'conserver' pour des raisons de valorisation... La rapidité de l'appréciation du cours de l'action à la suite de la scission de l'entreprise a été une "agréable surprise"... Lors de son examen de novembre dernier de la valorisation des deux groupes, il avait cependant souligné les craintes que les ajouts de capacité puissent peser sur le prix de son produit le plus important, le carbonate de sodium, même si la couverture des dividendes semblait sûre. L'objectif de cours dans son rapport ultérieur était de 25 euros. Toutefois, pour les actions cycliques confrontées à une baisse des bénéfices liés aux matières premières, le cheminement entre la valeur actuelle et la juste valeur est souvent laborieux. D'où la position plus prudente de Berenberg... L'objectif est désormais fixé à 28 euros.

Les analystes ont été nombreux à revenir sur Solvay, désormais recentré sur la chimie de commodité, à la suite du spin-off de Syensqo (axé sur les matériaux et solutions de spécialité). Stifel avait ainsi réitéré son avis 'conserver' sur le groupe belge. Malgré le potentiel haussier, le broker constatait toutefois un risque à court terme dû à l'excédent d'actions et à l'incertitude concernant les prix des contrats de carbonate de soude pour 2024. Solvay vise une croissance de l'EBITDA située à environ 5%. En raison des "vents contraires" dans la division Soda Ash & Derivatives (SA&D), le broker prévoit un recul des bénéfices pour 2024... Il anticipe une reprise l'année suivante, puis une tendance plutôt latérale. Le courtier est en dessous des objectifs de la société à moyen terme en raison de sa vision prudente, mais il prévoit que la génération de trésorerie sera suffisante pour répondre aux principales priorités de la société en matière d'allocation de trésorerie, d'investissement de maintenance et de dividende. Solvay maintiendra une politique de dividende très attractive, aves des retours stables ou en croissance.