Solvay : publications en ligne

(Boursier.com) — Solvay recule de 1,8% à 111 euros ce vendredi, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires du deuxième trimestre en progression de 20% organiquement sur un an à 2,456 MdsE. "Il atteint son niveau de 2019 dans la plupart des marchés, avec une demande particulièrement forte dans l'automobile, l'électronique et le bâtiment" précise le groupe. Hors Composites et le pétrole et le gaz, il progresse de 22% sur un an et de +6% par rapport au T2 2019.

Des économies de coûts structurelles de 51 Millions d'euros ont été réalisées au cours du trimestre, atteignant un total de 131 Millions au premier semestre, en bonne voie pour atteindre l'objectif d'économies annuel de 200 ME.

L'EBITDA sous-jacent du deuxième trimestre ressort à de 602 ME, soit une hausse de +47% sur un an à périmètre et change constants, grâce à une demande soutenue et à la poursuite des réductions de coûts. L'EBITDA du premier semestre 2021 dépasse de 5% son niveau de 2019.

La Marge d'EBITDA passe à 24,5%, soit 4,3 points de plus sur un an, soutenue par la hausse des volumes et les réductions structurelles des coûts. La hausse du coût des matières premières, de l'énergie et du transport a impacté le deuxième trimestre pour environ 50 millions d'euros.

Le bénéfice net sous-jacent ressort à 276 Millions au T2 2021, soit plus du double du T2 2020. Le Free cash flow s'élève à 135 Millions au deuxième trimestre, traditionnellement plus faible suite au paiement des primes aux salariés et aux charges financières plus élevées.

Hors effets de périmètre et éléments ponctuels en 2020, le Free cash flow du premier semestre est ressorti à 417 ME, dépassant d'environ 25% son niveau d'il y a un an.

Le groupe a relevé l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2021 avec un Ebitda sous-jacent compris entre 2,2 et 2,3 Milliards d'euros en 2021. Prévu initialement autour de 650 millions d'euros, le flux de trésorerie disponible devrait ressortir à environ 750 millions d'euros.

Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan cible désormais un cours de 145 euros, contre 128 euros sur Solvay.