Solvay : publication logiquement saluée

(Boursier.com) — Solvay grimpe de près de 5% à 93,7 euros en début de séance, le marché saluant logiquement le relèvement de la guidance annuelle du chimiste. Le groupe vise désormais une hausse de 5 à 9% de son EBITDA sous-jacent 2022 contre environ 5% précédemment et un free cash-flow des activités poursuivies de plus de 650 millions d'euros.

Sur les trois premiers mois de l'année, la société a enregistré un EBITDA sous-jacent record de 712 millions d'euros, en croissance organique de 20%, pour un chiffre d'affaires net de plus de 3 milliards d'euros, en hausse organique de 26,1% sur un an, également à un niveau historique. Grâce à la mise en place réussie d'actions sur les prix (+20% ou 475 millions d'euros) et à la croissance des volumes (+6% ou 157 millions d'euros), le groupe affiche une croissance à deux chiffres dans toutes les activités et toutes les régions. Le bénéfice net sous-jacent s'est élevé à 369 millions d'euros, en hausse de 54% sur un an. Des comptes nettement supérieurs aux attentes des analystes.

Oddo BHF ('surperformer') évoque un bon ensemble de résultats à tous les niveaux. L'analyste pense que le marché s'attendait à des signes de baisse de la demande et donc des volumes. Le fait que la société ait augmenté ses prévisions implique, selon lui, qu'elle ne se distanciera pas de sa JV russe RusVinyl, qui contribue à hauteur de 4% à l'EBIT.