Solvay : prolonge son rebond









(Boursier.com) — Solvay monte de 1,2% sur les 95,50 euros ce jeudi, après son rebond récent de 30% en un mois avec le reste du marché boursier... Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois du groupe est ressorti à 6.751 ME, en baisse de 11,9% en organique sur un an suite au recul des volumes dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, du pétrole et du gaz et de la construction. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est établi à 2.103 ME, à -14,3% en organique par rapport à la même période de 2019, avec une amélioration de la demande au cours du mois de septembre. Les réductions de coûts s'élèvent à 260 ME sur les 9 mois, dont 130 ME sont structurelles. Au troisième trimestre ont été réalisées 90 ME d'économies.

Au troisième trimestre, l'EBITDA de 473 ME s'est inscrit en progression de 7,7% par rapport au trimestre précédent. La baisse par rapport au troisième trimestre 2019 est restée relativement contenue, à -17% en organique, grâce à la maîtrise des coûts et une dynamique des prix positive qui ont atténué la baisse des volumes. La marge d'EBITDA s'améliore à 22,5%, illustrant la qualité des résultats. Le Profit net sous-jacent a atteint 522 ME sur les 9 premiers mois, dont 176 ME au troisième trimestre.

Le Free cash flow s'est élevé à 801 ME sur les 9 premiers mois, soit plus du double par rapport à la même période de 2019, dont 366 ME ont été réalisés au troisième trimestre. Cette bonne performance est principalement due à une gestion disciplinée du fonds de roulement et à des initiatives créatrices de valeur qui ont contribué au désendettement continu du groupe.

Un acompte sur dividende de 1,50 euro brut par action, stable par rapport à l'année 2019, sera versé le 18 janvier 2021, reflétant le niveau de génération de cash élevé cette année.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank est repassée à l''achat' sur le dossier en visant un cours de 125 euros.