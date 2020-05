Solvay : premier trimestre solide

(Boursier.com) — Le Groupe Solvay affiche une performance solide au T1, avec un EBITDA sous-jacent de 569 ME, stable sur un an, en dépit de l'impact de -20 ME lié au COVID-19 en Chine.

"La demande soutenue sur nos marchés de la santé, des soins à la personne et des biens de consommation, de l'agrochimie, de l'alimentaire, de l'automobile, et de l'aéronautique militaire a permis de compenser les difficultés rencontrées dans le secteur du pétrole et du gaz" explique la direction du groupe.

La dynamique positive des prix et les mesures de contrôle des coûts ont permis une amélioration de la marge d'EBITDA de 0,8 point pour s'établir à 23%.

Le groupe a maintienu la recommandation du dividende grâce à une génération de cash, une structure capitalistique et un niveau de liquidités solide. Le 9 avril, Solvay a cependant suspendu ses objectifs 2020 en raison des effets de l'incertitude accrue liée à la crise du COVID-19 sur nos principaux marchés.

Ilham Kadri, CEO, a déclaré : "Notre priorité principale est de garantir un service sans risque à nos clients tout en préservant la santé et la sécurité de nos employés au cours de cette période inédite. L'attention portée à la baisse de nos coûts et à la génération de cash nous ont permis de réaliser une performance solide. Ainsi, nous avons su maintenir un niveau de marge élevé et dépasser nos attentes en termes de résultats financiers. Nous nous attendons à ce que nos résultats au second trimestre soient nettement inférieurs en raison des vents contraires auxquels nous faisons face actuellement. Cela dit, les mesures déterminantes que nous prenons nous permettront de saisir le rebond de l'économie et de concrétiser nos engagements de croissance le moment venu."