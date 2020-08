Solvay : place un emprunt obligataire de 500 ME

Solvay : place un emprunt obligataire de 500 ME









Crédit photo © Jean Michel Byl - Solvay photolibrary

(Boursier.com) — Solvay a placé avec succès un emprunt obligataire hybride perpétuel d'un montant nominal global de 500 millions d'euros, destiné aux besoins généraux du Groupe, y compris le remboursement éventuel d'autres dettes.

La nouvelle obligation hybride de 500 ME a une échéance perpétuelle avec une première date de remboursement le 2 décembre 2025, et paiera un coupon fixe de 2,5% (avec un rendement correspondant 2.625%) jusqu'au 2 mars 2026 (date de première réinitialisation). Le coupon sera réinitialisé à cette date et tous les 5 ans par la suite.

Les obligations seront de rang inférieur à toutes les dettes de premier rang et seront comptabilisés en capitaux propres. Les coupons seront comptabilisés en dividendes conformément aux normes IFRS. L'obligation hybride bénéficiera d'un traitement de 50% en "capitaux propres" par les agences de notation Moody's ("panier C") et S&P ("contenu intermédiaire en capitaux propres").

Parallèlement, Solvay a lancé une offre de rachat sur l'intégralité de son emprunt hybride perpétuel de 500 ME avec une première date de remboursement en juin 2021. Il porte un taux de 5,118%. L'offre expirera le 1er septembre 2020 à 17h (CET).