Solvay : net repli

(Boursier.com) — Solvay abandonne 3,4% à 27,4 euros cet après-midi sur Euronext. Berenberg a dégradé le chimiste belge à 'conserver' pour des raisons de valorisation. La rapidité de l'appréciation du cours de l'action à la suite de la scission de l'entreprise a été une agréable surprise, affirme le courtier. Lors de son examen de novembre de la valorisation des deux groupes, il avait souligné les craintes que les ajouts de capacité puissent peser sur le prix de son produit le plus important, le carbonate de sodium, même si la couverture des dividendes semblait sûre. L'objectif de cours dans son rapport ultérieur était de 25 euros. Toutefois, pour les actions cycliques confrontées à une baisse des bénéfices liés aux matières premières, le cheminement entre la valeur actuelle et la juste valeur est souvent laborieux. D'où la position plus prudente de Berenberg... L'objectif est fixé à 28 euros.